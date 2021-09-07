Невзоров рассказал о приключениях Бельмондо в Ленинграде

Журналист Александр Невзоров объяснил, что был знаком с Жаном-Полем Бельмондо и даже выступал для него советчиком в женском вопросе.

Невзоров опубликовал видео в Instagram, в котором рассказал о том, при каких обстоятельствах познакомился с легендарным французским артистом.

"Много кого хотелось проводить в последний путь, но умирает Бельмондо, что жалко. Да, мы действительно были знакомы и имели очень бурный разговор на крейсере "Аврора". Зная что я знаток криминального Ленинграда, он устроил допрос с пристрастием, где здесь самые интересные, сочные и в богатом выборе русские девки. Я разумеется, будучи добрым и благородном человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития Галошной фабрики, куда он сразу и отправился", — поделился воспоминаниями со своей интернет-аудиторией журналист.

Подписчики оценили эксклюзивный рассказ Невзорова.

"Девки в галошной общаге были видимо очень счастливы!!!"; "Прям сразу захотелось посетить общежитие галошной фабрики"; "А вот там-то, как раз, самые красивые и водятся. На галошных фабриках и в прочих подобных учреждениях, но немногие мужчины об этом знают, и лишь единицы готовы вот так, легко и бескорыстно слить такую бесценную информацию!", — комментировали пост журналиста фолловеры.

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