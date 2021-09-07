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Ксения Бородина пережила новое предательство

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В жизни звёзды "Дома-2" Ксении Бородиной началась чёрная полоса. Телезвезда пережила развод с мужем Курбаном Омаровым, однако на этом злоключения знаменитости не закончились.

Ксения Бородина пережила новое предательство

Ксения Бородина избегает давать интервью после своего расставания с мужем. Вместо этого она говорит загадками со своей интернет-аудиторией. Ведущая телестройки периодически затрагивает в своём Instagram-аккаунте больные темы.

Из её обрывочных сообщений можно понять, что она пережила новое разочарование.

"Мир полон неблагодарных тварей, я выросла и очень четко это поняла, но продолжаю дарить и отдавать. Один из последних подарков был завернут в мусорные пакеты, потому что так и должен был быть подарен. Именно в такой обертке, именно с таким наполнением. Пусть люди забирают", — объяснила Ксения причину своей боли.

Позже в разделе сторис Instagram звезда ТВ призналась, что пережила предательство.

По словам Ксении, человек из её окружения сделал что-то такое, что повергло её в шок.

"Как показал сегодняшний день, можно офигеть от всего! Я вот доверяю людям всегда, а в итоге нож в спину откуда и не ждала никогда", — рассказала Бородина о новых ударах судьбы.

Примечательно, что Ксения ранее очень защищала своего экс-супруга Курбана Омарова. Тем нестерпимей ведущей слушать самодовольные голоса о том, что её предупреждали, что всё так закончится.

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Автор: Елена Былкина
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