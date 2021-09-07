Собчак подметила любопытную деталь у невест Тимати

Ксения Собчак сама примеряла на себя роль избранницы Тимати в 2007 году, правда только в клипе "Потанцуй со мной". Журналистке показалось забавным, что девушки, встречающиеся с исполнителем, в какой-то момент "унифицируются" и начинают копировать друг у друга образы. Особенно впечатлил Ксению мистический аспект этой загадочной истории.

Ксения Собчак обратила внимание на то, что девушки, которые встречаются с Тимати, почему-то выбирают в качестве украшения два креста. Такая деталь была замечена у разных возлюбленных Тимати — брюнеток и блондинок.

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения опубликовала снимки невест Тимати, у которых на шее красуются два креста, расположенных один под другим.

"А что за прикол у женщин Тимати с двумя крестами? Так надежнее, кто знает? Плюсы, минусы, подводные камни? Алене несколько лет назад ещё одного хватало", — недоумевает Собчак.

Журналистка пытается отыскать в этом какой-то особый сакральный смысл. Не факт, однако, что два креста на шее указывают на особую религиозность девушек.

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вообще приняла ислам, так что христианский символ для неё теперь вообще не актуален.

Сам Тимати, который воспитывался в семье мусульманина и представительницы религии иудаизм, на вопросы о вере отвечает уклончиво, не отрицая, однако, существование Бога.

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