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Ивлеева провалила "школьный" опросник в интервью Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный блогер и ведущая шоу "Орёл и решка" Настя Ивлеева стала жертвой экзаменационного испытания, устроенного Собчак. Звезда ТВ и интернета не смогла ответить на простые вопросы из школьной программы.

Ивлеева провалила "школьный" опросник в интервью Собчак

Излюбленным приёмом Ксении Собчак является так называемый опросник. Журналистка выбирает для своих собеседников несколько несложных вопросов, на которых человек со средним образованием должен без труда дать правильный ответ.

Особенно любит Ксения Анатольевна подвергать таким испытаниях молодых представителей шоу-бизнеса. В этот раз на вопросы пришлось отвечать Насте Ивлеевой.

Блогер сразу предупредила, что не блещет знаниями. Как оказалось, Ивлеева не обманула: она действительно далека от школьных наук и общеизвестных фактов истории.

На вопрос, в каком веке правил Пётр I, Ивлеева ушла вглубь веков и назвала XVI век (правильный ответ: конец XVII - XVIII в). Фамилия Петра I, по мнению Ивлеевой, была Рюрикович (Романов). Автором романа "Отцы и дети", по версии Ивлеевой, был Толстой (Тургенев).

Не знает блогер и настоящей фамилии Иосифа Сталина. Фамилия Джугашвили ни о чём ей не говорит.

Ивлеевой было неприятно признавать себя неучем, однако самооценка её нисколько не пошатнулась. Настя объяснила, что прекрасно умеет зарабатывать деньги, даже без этих знаний.

Хейтеры тут же начали нападать на Ивлееву, рассказывая о её "внутренней пустоте" и вопиющей необразованности.

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