"Он шёл в ореоле восторга людей": Михалков отреагировал на смерть Бельмондо

Народный артист РСФСР, режиссёр, актёр Никита Михалков не может поверить в смерть своего французского коллеги.

Никита Михалков уже успел выразить скорбь и поделиться мыслями с телеканалом "Звезда". По его мнению, Бельмондо был целой легендой эпохи мирового кинематографа.

У французского артиста было неимоверное обаяние. Когда Михалкову посчастливилось воочию лицезреть знаменитого француза на кинофестивале, он заметил, что Жан-Поль Бельмондо

"шёл в ореоле восторга людей. Было заметно, что это идёт легенда!".

Слова Михалкова подтвердил другой народный артист России — Александр Клюквин. Он не раз озвучивал речь Бельмондо в российском переводе, поэтому знаком с его творчеством и талантом не по наслышке. Клюквин назвал французскую звезду одним из великих и лучших актёров мирового кино.

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