Скончался легендарный актёр Жан-Поль Бельмондо

Французский артист Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.

О кончине артиста сообщило агентство Agence France-Presse. Причины смерти пока не раскрываются.

Известно, что двадцать лет назад актёр получил инсульт, однако после реабилитационного периода неутомимый актёр вернулся в киноиндустрию. В 2008 году 75-летний Бельмондо снова снялся в кино.

Известность французскому артисту принесла роль безнравственного поклонника Хамфри Богарта в картине "На последнем дыхании" (1959 год).

Стартовала актёрская карьера Бельмондо в амплуа молодого бунтаря с обворожительной улыбкой. Скоро Жан-Поль стал одним из любимых актёров молодёжи Европы.

Артиста активно приглашали играть острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

В интервью журналу "Пари-матч" Бельмондо рассказал об актёрской работе в последнем своей картине "Человек и его собака"

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съёмках я был счастлив как никогда. Этот фильм не похож на то, что я делал раньше, эта работа — совсем в ином ключе", — отмечал талантливый артист.

Шесть лет назад Бельмондо заявил о завершении своей карьеры в кино.

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