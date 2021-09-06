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Как выглядит 23-летний сын Дмитрия Харатьяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Публика отмечает, что возмужавший наследник Дмитрия Харатьяна Иван во многом унаследовал черты звёздного отца. Поклонники звезды фильма "Гардамарины, вперёд!" шутят о том, что не нужно делать ДНК-тест, чтобы увидеть явное родство отца и сына.

Иван Харатьян с матерью Мариной Майко
Иван Харатьян с матерью Мариной Майко

Вечно молодой Дмитрий Харатьян, которому стукнул уже 61 год, стал отцом в 1998 году. Наследника артисту подарила супруга Марина Майко.

Подросший Иван всё сильнее напоминает отца. От папы Ване достались белокурые пряди и миловидные черты лица. Передался сыну правильный овал лица, нос и губы. Именно таким запомнили артиста его многочисленные поклонницы.

Супруга Харатьяна Марина Майко в своём Instagram-аккаунте разместила снимок с сыном.

"Гены!" — кратко написала под снимком супруга знаменитого артиста.

Подписчики активно комментировали снимок с Иваном

"Шикарный мальчик вырос";

"Ну просто загляденье — мамина гордость";

"Как похож на отца";

"Такое вообще бывает?? Как будто под копирку";

"Не зря говорят, что сыновья — это лучшие мужчины нашей жизни", — писали под фотографией подписчики.

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Автор: Елена Былкина
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