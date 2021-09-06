Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте

Максим Галкин опубликовал видео, на котором мелькнул объёмный живот старшей дочери Аллы Пугачёвой.

Благодаря активности Максима Галкина в социальных сетях публика имеет возможность видеть обожаемую Аллу Борисовну. Поклонников несравненной Примадонны умиляют семейное видео звёздного семейства.

В последнее время Кристина и её дочь Клава проводят много времени в компании Пугачёвой. Наследница Орбакайте часто гостит у звёздной бабушки, дружно общаясь за своими семилетними дядей и тётей (Лизой и Гарри).

Кристина привлекает своих родственников к активному отдыху. На этот раз знаменитости отправились на рыбалку. Инициатором досуга с удочкой была как раз Орбакайте и её муж Михаил Земцов.

Подписчики Галкина, который разместил видео с пруда в своём микроблоге, обратили внимание на округлившийся живот Кристины. Это было удивительно, так как ещё недавно Кристина публиковала в своём аккаунте фото с отдыха, хвастаясь своей модельной фигурой без грамма лишнего веса.

Интернет-аудитория сразу начала выдвигать версии о беременности Кристины. Орбакайте — многодетная мать. То, что ей уже 50 лет, никого не смущает, так как возраст при современных возможностях репродуктивной медицины не является препятствие для деторождения.

Впрочем, есть версия, что Кристину просто запечатлели в неудачном ракурсе.

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