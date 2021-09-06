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Разин принёс Андрею Малахову искренние извинения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вскипел от известия о том, что в шоу Андрея Малахова готовят программу, призванную очернить его доброе имя. Он пригрозил шоумену, отметив, что тот пожалеет, если затронет неприятную для него тему. Скоро продюсер извинился за свою горячность, узнав, что его ввели в заблуждение.

Разин принёс Андрею Малахову искренние извинения

Ранее Разин уже конфликтовал с телеведущим. Тогда на шоу "Прямой эфир" пригласили Юрия Шатунова, обойдя своим вниманием основателя "Ласкового мая".

Андрей Разин отмечал, что у него есть компрометирующая информация, которую он пустит в ход при необходимости.

На этот раз "доброжелатели" прислали продюсеру информацию о готовящейся программе "Прямой эфир" с рабочим названием "Домогательства, воровство и непорядочность в окружении Разина".

Выяснилось, однако, что эта информация оказалась фейком.

"Приношу извинения Андрею Малахову. Впредь буду немножко аккуратнее и буду сначала проверять информацию. Но увы, к сожалению, после той передачи я попался на этот фейк", — объяснил своё негодование Разин.

Основатель "Ласкового мая" рассказал обо всех кознях, которые строят против него враги, поэтому он не удивляется если кто-то пытается выставить его в негативном свете.

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Автор: Елена Былкина
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