Наследник Олега Газманова Родион стал участником экстремального шоу.
Исполнитель песни "Люси", которого публика знает с самого юного возраста, поучаствовал в опасном телешоу "Фактор страха".
Закончилась рискованная авантюра для Родиона Газманова серьёзной травмой.
Во время одного из испытаний парень получил травму полости рта.
Участникам шоу предлагается справиться со страхом и отвращением, перенося во рту не самых приятных насекомых, пресмыкающихся и прочую мелкую живность.
"Я искренне надеюсь на то, что мне попадётся змея, и что мне не попадётся жаба", — взмолился певец перед испытанием.
По словам Газманова-младшего, змея была самым безобидным из всех существ. Ему довелось перенести во рту рака, личинку и палочника.
Неприятности возникли при переносе рака: острый панцирь членистоногого сильно изранил певцу рот.
Личинка во рту артиста вызывала у него сильный рвотный рефлекс.
"Бежать, когда у тебя существо во рту, гораздо быстрее. Ты стараешься поскорее от него избавиться", — рассказал исполнитель.
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