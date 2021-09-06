Рак изранил ротовую полость Родиона Газманова

Наследник Олега Газманова Родион стал участником экстремального шоу.

Исполнитель песни "Люси", которого публика знает с самого юного возраста, поучаствовал в опасном телешоу "Фактор страха".

Закончилась рискованная авантюра для Родиона Газманова серьёзной травмой.

Во время одного из испытаний парень получил травму полости рта.

Участникам шоу предлагается справиться со страхом и отвращением, перенося во рту не самых приятных насекомых, пресмыкающихся и прочую мелкую живность.

"Я искренне надеюсь на то, что мне попадётся змея, и что мне не попадётся жаба", — взмолился певец перед испытанием.

По словам Газманова-младшего, змея была самым безобидным из всех существ. Ему довелось перенести во рту рака, личинку и палочника.

Неприятности возникли при переносе рака: острый панцирь членистоногого сильно изранил певцу рот.

Личинка во рту артиста вызывала у него сильный рвотный рефлекс.

"Бежать, когда у тебя существо во рту, гораздо быстрее. Ты стараешься поскорее от него избавиться", — рассказал исполнитель.

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