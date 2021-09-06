Фанаты Михаила Ефремова активизировались накануне пересмотра его дела

15 сентября состоится рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Поклонники артиста, отбывающего срок в колонии, пишут актёру трогательные письма на зону, а также активно выражают свою любовь звезде кинематографа в социальных сетях.

Почитатели таланта Михаила Олеговича не отвернулись от него в трудный момент его жизни. В Сети создаются фан-аккаунты, в которых поклонники пишут много добрых слов в адрес артиста, который оказался на дне жизни.

Особенно активные фанаты пишут письма в колонию, и им даже приходят оттуда трогательные весточки через родственников артиста.

"Очень хочется поддержать Михаила Олеговича добрым словом в этот тяжёлый для него период. Он уже знает о том, что мы с вами каждый день думаем о нём, вспоминаем его роли, пишем тёплые слова в его адрес. Об этом я рассказала ему летом в письме. Получив его, Михаил Олегович передал благодарность через свою сестру Анастасию Олеговну", — пишут преданные фанаты артиста в Instagram.

В аккаунте призвали написать добрые слова в его адрес. Собранные отзывы собираются отправить артисту за несколько дней до кассации через систему "ФСИН-письмо".

"Срок поменьше сделайте, оступился человек, с кем не случается, нет святых людей, а то накрутили как чёрному рецидивисту", — негодуют в Сети.

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