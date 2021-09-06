EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу "Северного потока-2"
"Могут убить за голую пятку": востоковед оценил жизнь женщин в Афганистане
После госпереворота в Гвинее разграбили здания Минсвязи и локальных СМИ
Мария Захарова повергла в недоумение МИД Германии
Депутат Онищенко заявил, что власти работают над цифровыми учебниками для школ
На Украине девушку задержали за ранение из арбалета учителей одной из школ
Успешный опыт сочинского курорта "Роза Хутор" используют на Дальнем Востоке
В волгоградском баре избили чернокожего диджея Flavio
Французский футболист, впавший в кому 39 лет назад, умер в госпитале

Фанаты Михаила Ефремова активизировались накануне пересмотра его дела

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

15 сентября состоится рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Поклонники артиста, отбывающего срок в колонии, пишут актёру трогательные письма на зону, а также активно выражают свою любовь звезде кинематографа в социальных сетях.

Фанаты Михаила Ефремова активизировались накануне пересмотра его дела

Почитатели таланта Михаила Олеговича не отвернулись от него в трудный момент его жизни. В Сети создаются фан-аккаунты, в которых поклонники пишут много добрых слов в адрес артиста, который оказался на дне жизни.

Особенно активные фанаты пишут письма в колонию, и им даже приходят оттуда трогательные весточки через родственников артиста.

"Очень хочется поддержать Михаила Олеговича добрым словом в этот тяжёлый для него период. Он уже знает о том, что мы с вами каждый день думаем о нём, вспоминаем его роли, пишем тёплые слова в его адрес. Об этом я рассказала ему летом в письме. Получив его, Михаил Олегович передал благодарность через свою сестру Анастасию Олеговну", — пишут преданные фанаты артиста в Instagram.

В аккаунте призвали написать добрые слова в его адрес. Собранные отзывы собираются отправить артисту за несколько дней до кассации через систему "ФСИН-письмо".

"Срок поменьше сделайте, оступился человек, с кем не случается, нет святых людей, а то накрутили как чёрному рецидивисту", — негодуют в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Сидит Ефремов?Один день в ИК с Ефремовым!Дело Михаила Ефремова!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
После госпереворота в Гвинее разграбили здания Минсвязи и локальных СМИ
Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии?
Рак изранил ротовую полость Родиона Газманова
Мария Захарова повергла в недоумение МИД Германии
Депутат Онищенко заявил, что власти работают над цифровыми учебниками для школ
На Украине девушку задержали за ранение из арбалета учителей одной из школ
Успешный опыт сочинского курорта "Роза Хутор" используют на Дальнем Востоке
Фанаты Михаила Ефремова активизировались накануне пересмотра его дела
В волгоградском баре избили чернокожего диджея Flavio
Французский футболист, впавший в кому 39 лет назад, умер в госпитале
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины с удивлением восприняли решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Усам Оздемиров Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии? Усам Оздемиров Любовь Степушова Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев сделал удивительное открытие: у граждан выросли требования к качеству жизни Василий Амирджанов
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников