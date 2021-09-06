EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу "Северного потока-2"
"Могут убить за голую пятку": востоковед оценил жизнь женщин в Афганистане
После госпереворота в Гвинее разграбили здания Минсвязи и локальных СМИ
Мария Захарова повергла в недоумение МИД Германии
Депутат Онищенко заявил, что власти работают над цифровыми учебниками для школ
На Украине девушку задержали за ранение из арбалета учителей одной из школ
Успешный опыт сочинского курорта "Роза Хутор" используют на Дальнем Востоке
В волгоградском баре избили чернокожего диджея Flavio
Французский футболист, впавший в кому 39 лет назад, умер в госпитале

Анастасия Волочкова полностью обнажилась

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После "туалетного" скандала Анастасия Волочкова решила, что ей больше нечего скрывать от публики, и сфотографировалась полностью голой.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Экс-прима Большого театра не без гордости объяснила, что после "писанья" под елочку федеральные каналы выстроились в очередь, желая видеть её у себя в ток-шоу.

Анастасия Волочкова поняла, что скандальный контент работает в её пользу, поэтому решила показать себя во всей красе.

К этому Волочкова долго готовила публику. Сначала были её эротичные шпагаты, потом она переключилась на демонстрацию своей пятой точки, затем были фотки в мокром прозрачном платье. Апофеозом стали интимные снимки, которые сделали бесцеремонные соседи танцовщицы, застав Настю врасплох.

Теперь Волочкова объяснила, что надо было не фотографировать её исподтишка, а напрямую обратиться к ней. Она бы с радостью поделилась с аудиторией откровенными фотографиями.

"Решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото. Раз многих так интересует моё тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, ещё и душу", — написала балерина в своём Instagram-аккаунте.

Волочкова уверена, что провокация с её фото была устроена, чтобы отвлечь внимание от проблемы, связанной с войной жителей элитного посёлка со своей управляющей компанией.

В комментариях у Насти — сотни восхищённых отзывов. Похвалы балерине задушили голоса злобных хейтеров.

"Шикарно всегда, а по поводу писанья, все писают на своих участках. Ничего страшного в этом нет", — писали поклонники балерины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Волочкова обратилась в полицию из-за фото, где она справляет нужду
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
После госпереворота в Гвинее разграбили здания Минсвязи и локальных СМИ
Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии?
Рак изранил ротовую полость Родиона Газманова
Мария Захарова повергла в недоумение МИД Германии
Депутат Онищенко заявил, что власти работают над цифровыми учебниками для школ
На Украине девушку задержали за ранение из арбалета учителей одной из школ
Успешный опыт сочинского курорта "Роза Хутор" используют на Дальнем Востоке
Фанаты Михаила Ефремова активизировались накануне пересмотра его дела
В волгоградском баре избили чернокожего диджея Flavio
Французский футболист, впавший в кому 39 лет назад, умер в госпитале
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины с удивлением восприняли решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Усам Оздемиров Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии? Усам Оздемиров Любовь Степушова Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев сделал удивительное открытие: у граждан выросли требования к качеству жизни Василий Амирджанов
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников