Анастасия Волочкова полностью обнажилась

После "туалетного" скандала Анастасия Волочкова решила, что ей больше нечего скрывать от публики, и сфотографировалась полностью голой.

Анастасия Волочкова

Экс-прима Большого театра не без гордости объяснила, что после "писанья" под елочку федеральные каналы выстроились в очередь, желая видеть её у себя в ток-шоу.

Анастасия Волочкова поняла, что скандальный контент работает в её пользу, поэтому решила показать себя во всей красе.

К этому Волочкова долго готовила публику. Сначала были её эротичные шпагаты, потом она переключилась на демонстрацию своей пятой точки, затем были фотки в мокром прозрачном платье. Апофеозом стали интимные снимки, которые сделали бесцеремонные соседи танцовщицы, застав Настю врасплох.

Теперь Волочкова объяснила, что надо было не фотографировать её исподтишка, а напрямую обратиться к ней. Она бы с радостью поделилась с аудиторией откровенными фотографиями.

"Решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото. Раз многих так интересует моё тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, ещё и душу", — написала балерина в своём Instagram-аккаунте.

Волочкова уверена, что провокация с её фото была устроена, чтобы отвлечь внимание от проблемы, связанной с войной жителей элитного посёлка со своей управляющей компанией.

В комментариях у Насти — сотни восхищённых отзывов. Похвалы балерине задушили голоса злобных хейтеров.

"Шикарно всегда, а по поводу писанья, все писают на своих участках. Ничего страшного в этом нет", — писали поклонники балерины.

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