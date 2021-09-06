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Константин Богомолов показал свою длинноногую любовь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Константин Богомолов признался в любви девушке, которую назвал своим длинноногим черноглазым счастьем.

Дочь Константина Богомолова Анна
Дочь Константина Богомолова Анна

Режиссёр Константин Богомолов трогательно поздравил с Днём рождения свою единственную дочь Анну. Девочке, рождённой от актрисы Дарьи Мороз, исполнилось 11 лет.

Театральный деятель разместил в своём Instagram фото наследницы. С фото на нас смотрит загорелая милая девочка с волосами цвета морской волны. Жизнерадостная "русалка" запечатлена на палубе какого-то круизного судна. За бортом — лазурная гладь моря. Девочка действительно очень длинноногая и очаровательная.

Сейчас Богомолов женат на Собчак. Ксения Анатольевна воспитывает сына Платона от Максима Виторгана. На вопрос, собирается ли режиссёр заводить общих детей с Собчак, Богомолов ответил уклончиво. Он лишь отметил, что дети — это счастье.

"Анька! Мое длинноногое черноглазое счастье! Тебе 11, ты умная, веселая, талантливая и очень добрая. Ты моя бесконечная любовь. С Днём Варенья!", — написал Константин Юрьевич в своём микроблоге.

Интернет-публика присоединилась к поздравлениям ребёнка.

"С днём рождения. Любовь отца для девочки очень важна. Красавица длинноногая, длинноногое черноглазое счастье!;

"А выглядит взросло…. Я бы ближе к 20 дала девушке…";

"Ничего себе!!! Только недавно совсем малюткой была, вот это да", — комментировали фото фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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