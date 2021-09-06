Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову "безвкусицей"

Бывшие коллеги по "Дому-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина недолюбливают друг друга. Экс-соведущие поссорились, когда Ольга приняла решение покинуть телестройку и продолжать свой триумфальный путь в шоу-бизнесе в гордом одиночестве. Бородина восприняла сравнение с Бузовой как настоящее оскорбление.

Ксения Бородина

После развода Ксения Бородина активизировалась в сетевом пространстве. Звезда примеряет откровенные наряды с акцентом на грудь.

Знаменитость устроила жаркую фотосессию в кожаном платье. Тело телеведущей тоже довели до глянцевого блеска. Процесс подготовки к съёмкам звезда реалити-шоу также показала фолловерам.

После расставания с супругом Бородина часто вступает в дискуссии с подписчиками, обвиняя их в том, что они норовят давать советы, когда их об этом не просят.

Ксения очень остро воспринимает любую критику. В очередной раз Бородина не сдержалась и ответила на комментарий, который её по-настоящему задел.

Одна из подписчиц посоветовала звезде ТВ не становиться похожей на Бузову.

"Ксения, зачем катиться до уровня Бузовой? Не надо! Вы лучше во всём, так и придерживайтесь этого. Будьте лучше. Пожалуйста", — написала доброжелательница.

Бородина от подобного сравнения просто вскипела.

"Вы шутите, что ли? Вы что разницу в стиле не видите? Там ж… голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей", — осадила бесцеремонного комментатора Бородина.

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