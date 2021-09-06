EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РПЦ: беспорядки в Черногории организованы президентом Джукановичем
Через "рупор" СМИ: Киев не говорит официально о встрече Зеленского и Путина
В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 баллов
Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн тонн в год
Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак
Сын Каддафи недавно вышел из тюрьмы и сразу полетел в Турцию
В России примут новую схему лечения коронавируса
СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке
Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане

Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову "безвкусицей"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшие коллеги по "Дому-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина недолюбливают друг друга. Экс-соведущие поссорились, когда Ольга приняла решение покинуть телестройку и продолжать свой триумфальный путь в шоу-бизнесе в гордом одиночестве. Бородина восприняла сравнение с Бузовой как настоящее оскорбление.

Ксения Бородина
Ксения Бородина

После развода Ксения Бородина активизировалась в сетевом пространстве. Звезда примеряет откровенные наряды с акцентом на грудь.

Знаменитость устроила жаркую фотосессию в кожаном платье. Тело телеведущей тоже довели до глянцевого блеска. Процесс подготовки к съёмкам звезда реалити-шоу также показала фолловерам.

После расставания с супругом Бородина часто вступает в дискуссии с подписчиками, обвиняя их в том, что они норовят давать советы, когда их об этом не просят.

Ксения очень остро воспринимает любую критику. В очередной раз Бородина не сдержалась и ответила на комментарий, который её по-настоящему задел.

Одна из подписчиц посоветовала звезде ТВ не становиться похожей на Бузову.

"Ксения, зачем катиться до уровня Бузовой? Не надо! Вы лучше во всём, так и придерживайтесь этого. Будьте лучше. Пожалуйста", — написала доброжелательница.

Бородина от подобного сравнения просто вскипела.

"Вы шутите, что ли? Вы что разницу в стиле не видите? Там ж… голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей", — осадила бесцеремонного комментатора Бородина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова и Ксения Бородина в прямом эфире 21 04 2020
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 баллов
Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн тонн в год
Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак
Сын Каддафи недавно вышел из тюрьмы и сразу полетел в Турцию
В России примут новую схему лечения коронавируса
СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке
Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане
Критик Путина посоветовал Украине готовиться к жизни без транзита газа
Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову "безвкусицей"
"Нагрел" на 30 миллионов: в Москве задержали организатора финансовой пирамиды
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников