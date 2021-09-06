Светлана Малькова в своём желании насолить разлучнице, которая оставила её одну с четырьмя детьми, пошла очень далеко. Анастасия Макеева жалуется на развернувшуюся против неё изощрённую травлю. Актриса уверена, что Малькова привлекла на свою сторону её бывшего возлюбленного. Вместе с влиятельным мужчиной Светлана якобы портит жизнь звезде театра и кино.
О неожиданном повороте всем известной истории сообщили в анонсе передачи Андрея Малахова.
"Светлана Малькова увела возлюбленного Анастасии Мальковой", — поясняется в ролике программы.
В анонсе говорится также, что Макеева знает о неком "богатом и влиятельном покровителе" Мальковой, который присоединился к организованной против неё травле.
Интрига состоит в том, что этим соратником обманутой многодетной матери может быть мужчина, в которого Анастасия была ранее влюблена.
Анастасия Макеева жалуется на здоровье. У женщины случился нервный срыв, который закончился кровоизлиянием горла. Она решила временно оставить работу в театре и в социальных сетях, доверив вести свой Instagram профессиональному менеджеру.
Актриса собирается уехать в отдалённый уголок страны, где надеется восстановить душевные и физические силы.
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