Светлана Малькова закрутила роман с экс-возлюбленным Анастасии Макеевой

Светлана Малькова в своём желании насолить разлучнице, которая оставила её одну с четырьмя детьми, пошла очень далеко. Анастасия Макеева жалуется на развернувшуюся против неё изощрённую травлю. Актриса уверена, что Малькова привлекла на свою сторону её бывшего возлюбленного. Вместе с влиятельным мужчиной Светлана якобы портит жизнь звезде театра и кино.

О неожиданном повороте всем известной истории сообщили в анонсе передачи Андрея Малахова.

"Светлана Малькова увела возлюбленного Анастасии Мальковой", — поясняется в ролике программы.

В анонсе говорится также, что Макеева знает о неком "богатом и влиятельном покровителе" Мальковой, который присоединился к организованной против неё травле.

Интрига состоит в том, что этим соратником обманутой многодетной матери может быть мужчина, в которого Анастасия была ранее влюблена.

Анастасия Макеева жалуется на здоровье. У женщины случился нервный срыв, который закончился кровоизлиянием горла. Она решила временно оставить работу в театре и в социальных сетях, доверив вести свой Instagram профессиональному менеджеру.

Актриса собирается уехать в отдалённый уголок страны, где надеется восстановить душевные и физические силы.

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