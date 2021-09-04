Виктор Логинов разводится с молодой женой

Актер Виктор Логинов планирует развестись с молодой женой и актрисой Марией Гуськовой. В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге пара зарегистрировала брак, но спустя почти год Гуськова призналась, что разводится.

Мария в своем Instagram рассказала, что в личной жизни у нее на первом месте профессия, а потом остальное. При этом поклонники актрисы сначала не поняли смысл фразы после чего Гуськова заявила, что разводится с Логиновым.

Актриса не уточняет причины развода. Однако поклонники в комментариях предположили, что пара разводится, потому что Логинов запретил Гуськовой сниматься в кино. Другая часть комментаторов предположила, что пара разводится из-за разницы в возрасте. Мария на 24 года младше Логинова.

Виктор Логинов был трижды женат. У него есть дочь от первого брака и сын — от второго. Третий брак Логинова с женой Ольгой продлился восемь лет. В браке родилось двое сыновей, но отношения не удалось наладить.

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