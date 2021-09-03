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Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин нашёл себе выгодную партию. Его избранницей стала 42-летнетняя бизнес-леди из Канады Татьяна Дэвис. Вскоре после свадьбы миллионерша заболела коронавирусом, попала в реанимацию и впала в кому. Любители считать чужие деньги стали размышлять, что достанется певцу, если он внезапно станет вдовцом. Татьяна, однако, предусмотрела все нюансы и составила с молодым супругом брачный договор на 150 страницах.

Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт

По словам приятеля Прохора Георгия Кирьянова, Татьяна Дэвис до сих пор находится между жизнью и смертью.

Женщина владеет в Канаде сетью юридических фирм, которые специализируются на разводах, поэтому она подробно прописала в контракте, что ждёт от новоиспечённого супруга. Ей нужны были юридические гарантии того, что Прохор будет ей верен и не сбежит с её миллионами.

Татьяна понимает, что Прохор артист, которого окружают представительницы прекрасного пола, поэтому отрезала ему все пути к отступлению. 

Брачный контракт влюблённые подписали перед росписью в ЗАГСе. В Лас-Вегасе уже состоялась торжественная часть брачной церемонии.

"У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждёт успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно, — цитирует слова Кирьянова "Комсомольская правда".

Все юридические тонкости брачующиеся уладили еще до торжества.

"Сами понимаете, при всех гостях подписывать брачный контракт на 150 страниц не очень романтично", — объяснил Кирьянов.

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Свадьба Прохора Шаляпина
Автор: Елена Былкина
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