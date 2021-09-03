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Предпримчивые люди продают артефакты со свадьбы Моргенштерна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Посетить "свадебную вакханалию" Моргенштерна можно было, купив билет на теплоход за 50 тысяч рублей. Счастливые прохожие нашли некоторые памятные вещи с шумной вечеринки и теперь пытаются выгодно реализовать находки.

Предпримчивые люди продают артефакты со свадьбы Моргенштерна

В столице в последний день лета на теплоходе состоялась свадьба эпатажного рэпера.

Спустя несколько дней в Сети проявились объявления о продаже артефактов с неистового торжества.

Всем желающим предлагают купить воду, которую пили гости на теплоходе, дождевик и даже обувь.

Предприимчивая женщина по имени Анастасия объяснила, как ей пришла мысль торговать странными атрибутами и кого прельщают подобные товары.

Москвичка выставила на продажу полупустую бутылку с водой, оценив её в восемь тысяч рублей. Женщина уверяет, что эта вода действительно была на теплоходе, где отмечал свою свадьбу рэпер.

Анастасия рассказала, что случайно нашла интересный товар и решила продать его поклонникам Моргенштерна.

"Мы с подругой шли по Пресненской набережной, и там стоял этот корабль, где проходила свадьба Моргенштерна. Мы не фанаты, но зрелище было весьма интересное, поэтому подошли посмотреть. Внизу на пристани стояли звезды и охранники. И они просто начали кидать вверх (где мы стояли) со стола воду, которую пили звезды. Там был Эльдар Джарахов (блогер. — Прим. ред.), Даня Милохин (тиктокер и рэпер. — Прим. ред.) и все в таком роде. Одну из бутылок поймала моя подруга", — цитирует слова Анастасии Москва 24.

Женщина уверена, что найдутся желающие иметь у себя памятные сувениры, связанные с именем Моргенштерна.

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МОРГЕНШТЕРН В ПЛАТЬЕ НЕВЕСТЫ ПЕЛ НА СВОЕЙ СВАДЬБЕ УСЫПАЛ ДИЛАРУ ЛЕПЕСТКМИ РОЗ САЛЮТ В ЧЕСТЬ МОЛОДЫХ
Автор: Елена Былкина
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