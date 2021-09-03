Катя Гордон не смогла пройти мимо "туалетного" скандала Анастасии Волочковой. Особенно правозащитницу впечатлила подача новости на шоу "Пусть говорят". В эфире Первого канала в подробностях обсудили, имела ли моральное право балерина сходить в туалет на своём приусадебном участке.

Екатерина Гордон считает, что Первый канал пробил дно.

"Я просто хочу зафиксировать нижнюю точку дна. Выключите #1канал навсегда. Стыдно снимать, стыдно сниматься, стыдно смотреть. И молю: уберите детей от экранов, время нам с вами самим рассказывать о добре и зле. Самим!" — пишет юрист в своём Instagram.

Гордон опубликовала скрин анонса программы.

"Дима, посмотри какая попка, это же шик. Имела ли балерина Анастасия Волочкова моральное право сходить в туалет прямо на своем участке? Гости студии "Пусть говорят" осудили эту проблему со всех сторон", — гласит информация ТВ-шоу.

Подписчики разделили негодование Екатерины.

"Катя! Ну что это? Конец света наступил?";

"Мы даже не включаем телевизор. Лучше книгу ребенку прочитать";

"Больше обсудить, что ли людям не чего, какое кому дело, где ходит в туалет на своих владениях человек, она же не на чужих сходила";

"И это Первый, главный канал страны. И скажите теперь, что "это" выпускают в эфир для рейтингов или по слабоумию", — горячились фолловеры.