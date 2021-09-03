Дмитрий Певцов почтил память своего сына, который умер девять лет назад. Артист разместил фотографию покойного наследника в Instagram. Подписчики сначала подумали, что на снимке — сам Дмитрий Певцов. Сын чудесным образом унаследовал внешность знаменитого отца.
Сын популярного актёра Дмитрия Певцова Данниил умер ровно девять лет назад. 22-летний парень погиб в результате несчастного случая. Даниил перевалился за перила с балконаво во ремя молодёжной вечеринки.
Парень успел сняться в нескольких фильмах и сыграть роли в спектаклях.
Даниил Дмитриевич Певцов похоронен на Троекуровском кладбище.
Дмитрий Певцов опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию сына. На снимке запечатлён жизнерадостный парень, который как две капли воды похож на известного отца.
"Царствие небесное. Уже 9 лет…", — подписал снимок Дмитрий.
Подписчики стали горячо сочувствовать артисту, отмечая поразительное сходство молодого человека с отцом.
"Как же он на Вас похож! Царствие небесное";
"Царствие небесное. Очень несправедливо, что такие талантливые, красивые и умные люди уходят так рано …. в самом начале жизни";
"Царствие Небесное, всегда тяжело терять родных. И сколько бы не прошло времени, все равно раны кровоточат", — писали сердобольные фолловеры под горьким постом артиста.
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