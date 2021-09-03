Лера Кудрявцева определила трёхлетнюю дочь в элитный детский сад

Маленькая наследница звезды ТВ Леры Кудрявцевой пополнила ряды элитного учебного заведения на Рублёвке. Линейка в день знаний в детском саду прошла на английском языке. Девочку нарядили в униформу и отправили с "пелёнок" грызть гранит науки.

Дочь Леры Кудрявцевой Мария

Дочь ведущей программы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова Мария стала воспитанницей одного из элитных учебных заведений Подмосковья.

Машенька теперь обогащается знаниями в гимназии имени Евгения Примакова. Стоимость обучения в данном учебном заведении составляет 800 тысяч рублей в год.

Кудрявцева объяснила, что она выбрала гимназию имени Примакова, так как эта школа расположена ближе всего к её дому в Подмосковье.

Лере понравилось то, что обучение ведётся на двух языках — русском и английском. В школе преподают педагоги из Великобритании, Австралии и Канады. Маленьких учеников обучают по прогрессивным британским методикам.

Здесь дети также могут заниматься творчеством и спортом. При гимназии действует школа танцев Аллы Духовой "Тодес".

Этому учебному заведению отдали предпочтения Ксения Бородина, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, а также певица Надежда Бабкина. Сюда звёзды российского шоу-бизнеса с охотой определяют своих детей и внуков.