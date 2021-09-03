Бузова призвала Собчак успокоиться и не завидовать её успеху

Ольга Бузова оказалась пронырливее своих коллег по шоу-бизнесу. Ей одной удалось взять интервью у группы Maneskin, которая в 2021 году стала победительницей конкурса Евровидения. Ксению Собчак коллектив с интервью "кинул", что вызвало у журналистки бурю возмущения.

Ольгу Бузову задели насмешки над её интервью со стороны Собчак. Та высмеяла то, что Ольга якобы задавала музыкантам не те вопросы — про борщ и шампунь.

Бузова укорила коллег за профессиональную зависть и объяснила, что не видит своей вины в том, что произошло.

"Почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извиняюсь. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент — нет!!!" — пишет звезда "Дома-2" в своём Instagram-аккаунте.

Не понравилось Ольге и то, что её стали учить, какие вопросы задавать своим собеседникам.

"Мой борщ поперёк горла вам встал? Может вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки??? Простите, я бы с радостью посмотрела, как бы вы это сделали, но вам было отказано в общении с Maneskin. Поэтому предлагаю просто посмотреть, как сделала это — Я!" — отметила знаменитость.

Ольга Бузова даже предложила Собчак поделиться отснятым материалом, однако она сразу предупредила коллегу, что в её интервью нет вопросов о феминизме, сексизме, ЛГБТ, проблемах подростов, ходящих в юбках. и их отношении к Путину.

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