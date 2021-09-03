"Третье сентября": каким мог быть хит Шуфутинского

Изначально "Третье сентября" Михаила Шуфутинского начиналась с других слов. В первой строчке припева продюсеру песни не понравилось "действие" с календарём.

"Я календарь перелистну" — должно было звучать на всех радиостанциях страны. Но Евгений Кобылянский решил по-другому, на что Игорь Крутой — композитор песни, обиделся.

Я заменил одно единственное слово — "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" — это жаргонное идиоматическое выражение, — поделился Евгений Кобылянский с URA. RU.

К тому же песня "не влезала" не в один формат радиостанций. Хит был длиннее 6 минут. Но всё же зазвучала из каждого утюга.

С этой песней мы выпустили в 1994 и я в пророчестве сказал, что такие классные баллады, в которых русский человек чувствует смысл, переживут все, — вспоминает продюсер.

И он не ошибся. Позже песня появилась в караоке и "задышала" снова. А в эру соцсетей постить мемы с Шуфутинским с начала сентября стало традицией.

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