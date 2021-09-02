Лидер группы "Непара" Александр Шоуа нередко вспоминает недобрым словом бывшую партнершу. В одном из последних интервью певец укорил бывшую коллегу в том, что она могла позволить себе прийти на концерт в нетрезвом виде.
Сейчас Виктория Талшинская выступает в новом коллективе и ничуть не жалеет о своём уходе из группы "Непара". Она отмечала, что её экс-партнёр становился невыносим и позволял себе её унижать.
Виктория не исполняет старые песни, однако следит за тем, что происходит в её прежнем коллективе. Певица отмечает, что Александр Шоуа нашёл себе хороших вокалисток, однако он их задвигает на второй план, так как они часто выступают на бэк-вокале.
Талышинская с негодованием услышала о том, что Шоуа пожаловался на её недисциплинированность. Он даже намекнул на то, что Виктория могла прийти на концерт в состоянии алкогольного опьянения.
"Вот я сейчас прочитала — какая мерзость! Я слышала про себя и то, что я опаздывала на концерты, не приходила на эфиры — как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной всегда. Пускай это будет на его совести. Но хотелось бы добавить: Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью", — цитирует слова вокалистки "Собеседник".
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