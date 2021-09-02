Вера Брежнева показала модный образ в кюлотах и сливочном джемпере

Певица Вера Брежнева в первые дни осени сменила лёгкие летние платья на уютный осенний наряд. Каждое стилистическое решение артистки в одежде сетевые модницы тут же берут на вооружение, доверяя безупречному вкусу самой обольстительной представительнице российского шоу-бизнеса.

Вера Брежнева

Вера Брежнева отличается изысканным шармом. От неё так и исходит особая энергия женственности.

В последнее время 39-летняя певица всё чаще отдаёт предпочтение удобной одежде, которая не стесняет движений.

Только для сцены и камер Вера оставляет экстравагантные образы. Ранее она похвасталась искромётным нарядом, в котором она снялась в клипе "Розовый дым". Платье состояло из золотистых цепей и камней весом около 7 кг.

После таких модных испытаний Вера обращается к простым и уютным формам в одежде.

Певица опубликовала свой первый осенний лук.

"Сегодня 1-е сентября и я поздравляю всех причастных! Детей и взрослых! Желаю всем легко и с интересом провести это время! Любознательность наш лучший двигатель! Ещё сегодня и первый день осени. Утепляемся и уже до весны", написала Вера под фото.

Поклонники забросали Брежневу комплиментами.

"Люблю ваши луки, у вас прекрасный вкус", — писали фолловеры под снимком.

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