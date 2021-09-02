EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иммунолог назвал сроки новой волны COVID-19
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта
Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков
На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке
WhatsApp наказали на 225 млн евро за нарушение требований по защите данных
Литовский президент об обращении ЛГБТ-сообщества: "Я против таких требований"

Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Противостояние в суде Стаса Костюшкина и Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя певицы Монеточки) упёрлось в одно непредвиденное обстоятельство.

Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по делу о плагиате.

Стаса Костюшкин обвинил певицу Монеточку в том, что она украла мотив его песни "Женщина, я не танцую".

В интерпретации Лизы песня звучала как "Мамочка, я не зигую".

"К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение", — написал в Instagram юрист Роман Лалаян, который отстаивает интереса Костюшкина в суде.

Гырдымова в суд не пришла, доверив ведение дела своему адвокату.

"Истец (Костюшкин) является автором произведения "Женщина я не танцую". Ответчик использовал контрафактное музыкальное произведение без разрешения правообладателя. Просим ответчику (Монеточке) запретить использование плагиата и взыскать с него 900 тысяч рублей", — цитирует слова представителя Костюшкина "Комсомольская правда". 

Адвокаты певицы выразили свою позицию. Они назвали песню Гырдымовой пародией.

"Это всего лишь пародия. Гырдымова никогда не выступала на концертах, а только на девичниках или небольших вечеринках", — отметил юрист.

Когда юристы Костюшкина показали суда записи исполнения песни, адвокат Монеточки усомнился, что на видео запечатлена его клиентка. Он объяснил, что не знает как выглядит Елизавета Гырдымова. 

"Мне по почте выслали доверенность! Я ее вчера получил!" — пояснил адвокат исполнительницы.

В итоге заседание отложили до 7 сентября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Монеточка – Мама я не зигую Краснодар (21.09.18)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта
Названа ещё одна причина бесплодия - хронический тонзиллит
Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"
Собирался, но не позвали: почему Россия "забыла" пригласить премьера Японии на ВЭФ
Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков
На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке
Кошачий "массаж": почему коты топчут хозяев
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Шоу-бизнес
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников