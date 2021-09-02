Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом

Противостояние в суде Стаса Костюшкина и Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя певицы Монеточки) упёрлось в одно непредвиденное обстоятельство.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по делу о плагиате.

Стаса Костюшкин обвинил певицу Монеточку в том, что она украла мотив его песни "Женщина, я не танцую".

В интерпретации Лизы песня звучала как "Мамочка, я не зигую".

"К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение", — написал в Instagram юрист Роман Лалаян, который отстаивает интереса Костюшкина в суде.

Гырдымова в суд не пришла, доверив ведение дела своему адвокату.

"Истец (Костюшкин) является автором произведения "Женщина я не танцую". Ответчик использовал контрафактное музыкальное произведение без разрешения правообладателя. Просим ответчику (Монеточке) запретить использование плагиата и взыскать с него 900 тысяч рублей", — цитирует слова представителя Костюшкина "Комсомольская правда".

Адвокаты певицы выразили свою позицию. Они назвали песню Гырдымовой пародией.

"Это всего лишь пародия. Гырдымова никогда не выступала на концертах, а только на девичниках или небольших вечеринках", — отметил юрист.

Когда юристы Костюшкина показали суда записи исполнения песни, адвокат Монеточки усомнился, что на видео запечатлена его клиентка. Он объяснил, что не знает как выглядит Елизавета Гырдымова.

"Мне по почте выслали доверенность! Я ее вчера получил!" — пояснил адвокат исполнительницы.

В итоге заседание отложили до 7 сентября.

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