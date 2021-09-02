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Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Путь к славе Ксении Собчак был сложен и тернист. Дочь знаменитого политика, оказывается, видела себя в шоу-бизнесе. Певицы, однако, из неё не получилось. Ксения Анатольевна предпочитала скрывать от публики свои творческие провалы, однако информацию о неудачах светской львицы рассекретила певица Алекса, одна из выпускниц "Фабрики звёзд".

Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"

Оказывается, мир шоу-бизнеса не ждал Ксению Собчак с распростёртыми объятиями. Ей много пришлось претерпеть на пути к известности и признанию.

В итоге Собчак нашла себя в сфере журналистики.

Выпускница "Фабрики звёзд-4" певица Алекса рассказала, что видела Собчак на кастинге известного проекта.

"Ксюша пришла на кастинг. Я не знала её ещё, кто такая Ксюша Собчак. И она пришла на каблуках в короткой юбке в ме6ховой шубе. Блондинка с нарощенными волосами. Её не взяли, но она пела", — объяснила Алекса на канале Fametime Tv.

Ксения Анатольевна отпираться не стала и подробно рассказала о своих провалах на различных кастингах.

"Подтверждаю. Да, я действительно проходила кастинг на "Фабрику звезд”, даже дошла до финального этапа, но в итоге меня не взяли. У меня вообще было примерно 5-6 кастингов в жизни, когда мне отказали. Про блат, конечно, это опять какие-то мифы — на тот момент я в Москве вообще никому не была нужна, меня никто не знал и да, я ходила по кастингам. Получила несколько отказов, прежде чем меня начали приглашать", — отметила журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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