Собчак восхитилась крутостью собаки Лукашенко

Белый шпиц лидера Белоруссии давно стал героем интернет-мемов. Собака разряжает обстановку даже на самых серьёзных мероприятиях. Четвероногий друг по кличке Умка снова появился на горизонте. Ксению Собчак поразило, с какой свитой прогуливается пёсик лидера Белоруссии.

Последний раз шпиц Лукашенко появлялся в поле зрения публики весной прошлого года. Тогда пёсик сопровождал белорусского лидера при посадке деревьев около резиденции президента в Лясковичах Петриковского района.

Ранее Умка удивил публику, забравшись на обеденный стол во время интервью Лукашенко с зарубежной журналисткой.

Собчак разместила в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" забавное видео.

На кадрах вальяжно вышагивает белый шпиц Александра Григорьевича Лукашенко. Пушистая очаровашка царственно перебирает лапами по асфальтовой дороге.

Сзади пёсика сопровождает компания солидно одетых мужчин и женщин.

"Выход собаки Лукашенко не менее важен, если судить по сопровождению", — написала Ксения Анатольевна под видео.

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