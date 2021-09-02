Экс-супруг Анастасии Волочковой снова станет отцом

Неколько месяцев назад бывший муж Волочковой сочетался узами брака с телеведущей Еленой Николаевой. Избранница бизнесмена сообщила аудитории о своей беременности. Николаева даже рассекретила пол будущего малыша.

35-летняя звезда ТВ опубликовала в своём микроблоге фотографию со слегка округлившимся животом.

"24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про про нашего мальчика. На прошлой малыш был размером с кокос. Сейчас это уже баклажан. В общем, такие новости вам с утра", — объяснила телеведущая.

Николаева ждёт первенца, а 57-летний Игорь Вдовин — многодетный отец. У успешного предпринимателя уже есть трое детей от первой жены, а также дочь десятиклассница Ариадна, которую родила балерина Анастасия Волочкова.

Николаева раскрыла главную интригу своей беременности — она сказала, что ждёт мальчика.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.