Миро укорила Волочкову за безнравственный наряд на школьной линейке

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова пришла на торжественную линейку, посвящённую Дню знаний, в платье с глубоким декольте и без нижнего белья.

Балерина Анастасия Волочкова пришла на День знаний к своей дочери Ариадне, которая пошла в десятый класс.

Блогер Елена Миро обратила внимание на то, что танцовщица выбрала для посещения школьной линейки очень неуместный наряд.

Эпатажная артистка пришла в образовательное учреждение в тонком обтягивающем платье с глубоким декольте. Наряд красноречиво говорил о том, что Волочкова не носит бюстгальтер. Её грудь сквозь платье можно было рассмотреть во всех анатомических подробностях.

Волочкову за такие вольности стали активно стыдить в Сети. К укорам присоединилась и беспощадный блогер Елена Миро. Она представила, как непросто живётся дочери балерины.

"Очень сочувствую дочери Насти. Когда твоя мать, с трудом ворочая языком, признаётся в том, что ссала под ёлкой, а потом приходит к тебе в школу полураздетой на потеху твоим одноклассникам в пубертате — это, наверное, очень тяжело. Это не может быть не тяжело", — поделилась своим мнением светский обозреватель.

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