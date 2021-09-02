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Как выглядит место захоронения Бориса Клюева через год после его смерти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Борис Клюев умер год назад от рака лёгких. Коллега народного артиста России Екатерина Волкова почтила память старшего товарища, посетив его могилу.

Борис Клюев
Борис Клюев

У Бориса Клюева было много блестящих ролей в кино и театре, однако широкому зрителю он полюбился в роли Николая Петровича — ворчливого и насмешливого пенсионера из сериала "Воронины".

Кончину артиста его поклонники восприняли как личную трагедию. Талантливый артист был близок и дорог своей аудитории.

Некоторое время могильный холм актёра венчал только деревянный крест со скромным портретом. Сейчас могила Бориса Владимировича преобразилась. На месте его захоронения на Троекуровском кладбище теперь появился добротный памятник с белым крестом и его чёрно-белым портретом.

Могила Бориса Клюева
Могила Бориса Клюева

Снимки могилы Клюева опубликовала в сторис Instagram звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова. Актриса пришла помянуть своего старшего коллегу.

"Первое сентября началось с линейки, а продолжается уже в другом месте. Иду к Борису Владимировичу. Сегодня ровно год, как его не стало", — объяснила Волкова.

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Могила Бориса Клюева на Троекуровском кладбище на 40 дней.Звезда сериала Воронины. Октябрь 2020г.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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