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Певица МакSим отвела младшую дочь в первый класс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марина Абросимова (настоящее имя певица МакSим) нашла в себе силы поприсутствовать на первосентябрьской линейке младшей дочери, которая в этом году впервые пошла в школу.

Певица МакSим отвела младшую дочь в первый класс

О том, что Марина впервые после своей тяжёлой болезни поприсутствовала на массовом мероприятии, сообщается в официальной группе МакSим.

В группе перечисляют тех, кто из известных людей состоит в совете школы.

"В первый день осени свою младшую дочь Марию проводила в школу и наша МакSим. Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксёр-профессионал Дрозд Григорий Анатольевич, начальник ЦСКА, кандидат педагогических наук, мастер спорта Громов Артем Валерьевич, советский хоккеист, заслуженный тренер России Михайлов Борис Петрович и многие другие", — сообщается в аккаунте.

Прилагаются к посту и фотографии с праздничной линейки. В центре общего снимка можно увидеть Марину. Хрупкая певица одета в белую блузку и чёрные брюки (белый верх, чёрный низ).

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" очень обрадовались, увидев Марину в добром здравии.

"Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной. Машеньку и Сашеньку с первым днём знаний", — пишут в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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