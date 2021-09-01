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"Баба Ксюша" Собчак отметила, что молодёжь уже не та

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

39-летняя тусовщица Ксения Собчак подметила для себя, что она уже не вписывается в современный молодёжный формат. К такому выводу Ксения Анатольевна пришла, посетив свадьбу Моргенштерна. С высоты прожитых лет Собчак рассказала, как тусили во времена её молодости.

Моргенштерн устроил свадебное торжество в лучших традициях 90-х, однако даже за этой ретро-мишурой Ксения разглядела, насколько по-разному развлекаются её ровесники и представители поколения Next.

Ксению Собчак позвали ведущей на свадьбу Моргенштерну. Там правда ей отвели роль возрастной "тётушки из Уфы".

Собчак похоже еще не вышла из роли, так как начала размышлять о том, насколько изменилась сейчас молодежь.

"Ключевых отличия два: скорость включения и приоритет. Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит). Было кайфово, но народ надо было обязательно раскачивать… Вот когда они уже окончательно разгуливались, начинался шабаш и веселье, которое не заканчивалось до утра или до последнего упавшего могиканина: караоке, песни, пляски, медведи, цыгане и лучшие хиты ВИА "Тимур Юнусов"", предалась ностальгическим воспоминаниям Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Сейчас, по впечатлению Ксении, в веселье люди включаются как роботы по сигналу.

"Все реально сразу готовы броситься танцевать и веселиться. Тумблер "вкл — выкл" щёлкает в одну секунду. Вкл — и ты идёшь тусить, угорать, прыгать в торт, прыгать на руки людям, орать, вести себя как рок-звезда семидесятых и устраивать лютый дикий трэш. Это невероятной энергетики история. Но потом праздник заканчивается, музыка отключается, тумблер переключается на выкл — и вот ты уже спокойный, танцпол пустеет, все разошлись по своим норкам и постелькам, и ты тоже едешь к себе совершенно спокойный и без чувства сожаления", — удивляются феномену светская львица.

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Автор: Елена Былкина
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