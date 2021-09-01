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Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери

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Трёхгодовалая дочь Леры Кудрявцевой рано начала грызть гранит науки. Девочка 1 сентября облачилась в униформу и отправилась обогащаться знаниями. На праздничной линейке произносили речь по-английски.

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров и дочь Мария
Лера Кудрявцева, Игорь Макаров и дочь Мария

Лера Кудрявцева всерьёз занялась образованием своего ребёнка. Ранее телеведущая показывала, как девочка Маша занимается с педагогами в индивидуальном порядке. Ребёнок также танцует. Судя по всему, жизнь трехлетней малышки расписана по часам.

Мария Игоревная растёт не по возрасту серьёзным ребёнком. Девочка необыкновенно харизматична и отличается непосредственным мышлением. Публика в восторге от видео с Машенькой. Кудрявцева даже подумывает завести для дочери отдельный аккаунт, в котором Машенька могла бы выдавать свои искромётные перлы.

Наследница звезды 1 сентября примерила за себя что-то похожее на школьную форму. На видео с фрагментом её линейки толкают речи на английском языке, так что ребёнку придётся освоить иностранный язык.

"1 сентября!!! Для всех школа, а мы первый раз в детский сад!!! Ну что, всех с началом учебного года!!!" — написала Лера под постом с первосентябрьским контентом.

Публика активно комментировала пост Кудрявцевой.

"А уж на русском то языке вовсе нельзя";

"По взгляду Марии Игоревны видно, запросы к воспитателям будут ой какие";

"Лера, а вид как будто в школу и сразу в 11 класс.Удачи вам!", — писали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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