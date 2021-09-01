Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, записал видеообращение к фолловерам. У исполнителя расквашено лицо, а под глазами виднеются жуткие кровоподтёки. Артист объяснил, что с ним произошло.
Лицо исполнителя превратилось к кровавое месиво. Вакуленко рассказал, что принял тренировочный бой.
"Короче, были спарринги. Не знаю, как оценивать своё участие в спаррингах. Мне кажется, что я был на высоте. Соперник ни разу в меня не попал, я курсировал, смещался, двигался, а на лице это меня собака укусила за лицо просто", — сказал Василий.
Подписчики поупражнялясь в остроумии под постом певца.
"Пархал как бабочка получал как груша";
"Просто сильно моргал";
"Василий у вас два пропущенных";
"Ни разу не попал мимо лица?";
"Ты резко уворачивался — сильнее ветра", — острили в Сети.
Вскоре появилось другое видео, на котором от насилия на лице не осталось и следа.
"Решил от этого всего избавиться", — объяснил исполнитель
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