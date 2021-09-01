Настя Ивлеева явилась на свадьбу Моргенштерна в трауре

Насте Ивлеевой, брак с Элджеем которой закончился разводом, нестерпимо было наблюдать за радостью брачующихся. Свою скорбь ведущая "Орла и решки" скрыла за объёмной чёрной вуалью.

Свою свадьбу Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) старательно превратил в фарс. Поддержали безумную стилистику свадебной вакханалии и гости рэпера.

Настя Ивлеева, в частности, решила обыграть в своём наряде тему своего развода. Блогер явилась на праздник в трауре. Звезда вырядилась в чёрное длинное платье. Голову и плечи её покрывала полупрозрачная чёрная вуаль.

Знаменитость словно устроила похороны своей личной жизни. Журналисты старались запечатлеть скорбную Ивлееву на фоне жизнерадостных целующихся влюблённых, как бы показывая контраст между свадебным торжеством и семейным крахом.

Пугающие снимки Настя опубликовала в своём Instagram-аккаунте. Некоторые из них уже превратились в интернет-мемы.

"Вся жизнь — это тусовка, а я в ней Настя Ивлеева", — писали интернет-остряки, используя фото Насти в трауре.

Публику провокация Ивлеевой не оставила равнодушной.

"Наладится всё Настюха, наладится!!!" — подбадривали звезду фолловеры. "Чёрная вдова", — комментировали фото в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.