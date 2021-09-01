EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Папа Римский Франциск процитировал Путина, но перепутал его с Меркель
"Это не просто позор": эксперт оценил действия США в Афганистане
Лавров ответил на заявление Зеленского "о самом грязном" российском газе
Нарядная Алла Пугачёва повела детей во второй класс
Полицейские задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву
Заммэра Владимир Ефимов: Спасо-Преображенский собор отреставрируют к 2023 году
Лукашенко: "РФ поставит Белоруссии самолёты, вертолёты и, возможно, С-400"
Украинцы раскритиковали фотографию Зеленского в Вашингтоне
Жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита

Безрукова пожаловалась на харассмент со стороны китайского продюсера

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова объяснила, что во время съёмок фильма в Китае она столкнулась с настойчивыми ухаживаниями продюсера картины. В какой-то момент знаки внимания руководителя проекта перешли допустимые границы.

Безрукова пожаловалась на харассмент со стороны китайского продюсера

Ирина Безрукова, судьба которой сложилась довольно трагично, рассказала, что её ухажора из Поднебесной не останавливало даже её замужество.

Актриса вспомнила, что продюсер активно "бросал ей пыль в глаза", присылая за ней шикарный лимузин. После он пригласил свою протеже к себе домой. Ирина Безрукова поняла непристойные намёки, поэтому отказалась прийти одна и явилась по приглашению со своим коллегой.

"Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то ещё. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности… Я сказала: "Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым". Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему", — отметила Безрукова в интервью, размещённом на YouTube-канале NEWS. ru.

56-летняя артистка уверена, что мудрая женщина может с достоинством отразить любые домогательства. Безрукова старалась не обидеть продюсера, однако чётко очертила границы допустимого.

"Мужчины не хотят резкого отказа, и когда их останавливаешь, они это понимают и обращают свой взор на кого-то другого", — объяснила Ирина Владимировна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ирина Безрукова обвинила именитого режиссера в домогательствах
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Заммэра Владимир Ефимов: Спасо-Преображенский собор отреставрируют к 2023 году
"Окей, бумер": что выросло, то выросло
Лукашенко: "РФ поставит Белоруссии самолёты, вертолёты и, возможно, С-400"
Украинцы раскритиковали фотографию Зеленского в Вашингтоне
Жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита
Школьник поправил Путина в вопросе о Северной войне
Учитель в откровенном наряде станцевала перед первоклассниками в Хабаровске
Адвокат Жорин оценил призыв Милонова "расстрелять" Моргенштерна
Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия"
Депутат Максим Зайцев предложил внести в школьную программу Кинга и Акунина
Популярное
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Движение "Талибан"* просит о помощи
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Авто
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова Игорь Буккер "Окей, бумер": что выросло, то выросло Игорь Буккер Василий Амирджанов В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Центразия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Восточная Европа
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников