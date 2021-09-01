Безрукова пожаловалась на харассмент со стороны китайского продюсера

Актриса Ирина Безрукова объяснила, что во время съёмок фильма в Китае она столкнулась с настойчивыми ухаживаниями продюсера картины. В какой-то момент знаки внимания руководителя проекта перешли допустимые границы.

Ирина Безрукова, судьба которой сложилась довольно трагично, рассказала, что её ухажора из Поднебесной не останавливало даже её замужество.

Актриса вспомнила, что продюсер активно "бросал ей пыль в глаза", присылая за ней шикарный лимузин. После он пригласил свою протеже к себе домой. Ирина Безрукова поняла непристойные намёки, поэтому отказалась прийти одна и явилась по приглашению со своим коллегой.

"Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то ещё. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности… Я сказала: "Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым". Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему", — отметила Безрукова в интервью, размещённом на YouTube-канале NEWS. ru.

56-летняя артистка уверена, что мудрая женщина может с достоинством отразить любые домогательства. Безрукова старалась не обидеть продюсера, однако чётко очертила границы допустимого.

"Мужчины не хотят резкого отказа, и когда их останавливаешь, они это понимают и обращают свой взор на кого-то другого", — объяснила Ирина Владимировна.

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