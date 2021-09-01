На сцену МХАТа вслед за Ольгой Бузовой выйдёт Леонид Якубович

В последний день лета Московский Художественный театр им. Горького открыл 124-й театральный сезон. Худрук МХАТа Эдуард Бояков считает, что театру удаётся находиться на острие не скандальной, а эстетической повестки.

Ранее МХАТ заставил о себе заговорить, так как пригласил в свою труппу звезду "Дома-2" Ольгу Бузову.

Бояков уверен, что постановка прошлого сезона "Чудесный грузин", в которой одну из ролей сыграла Ольга Бузова, была отмечена настоящим успехом. Спектакль вызвал острый интерес публики, поэтому его продолжат показывать в новом театральном сезоне.

"Дело ведь не только в участии Бузовой в спектакле"

Первый показ нашумевшего спектакля состоится в ноябре. Худрук отметил, что постановку собираются немного модернизировать, чтобы дотянуть сценическое творение до идеала.

""Чудесный грузин" буквально накрыл наше общество. Такой резонанс свидетельствует о том, что мы актуальны, работаем на острие и обнажаем болевые точки. Но публика ещё не готова к серьёзному разговору о Сталине. Дело ведь не только в участии Бузовой в спектакле", — цитирует слова Боякова "Комсомольская правда".

Прославленный тетр продолжает привлекать в свои ряды людей из шоу-бизнеса

"Запланирован выход спектакля "Скупой". Героя комедии Мольера Гарпагона будет играет шоумен Леонид Якубович. Художник и режиссёр Михаил Шемякин поставит мюзикл по мотивам сказки Гофмана "Песочный человек". Режиссёр Валентин Клементьев — "Белую гвардию" с молодыми актёрами театра и восстановит постановку Олега Ефремова "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина. Театр начал работу над спектаклем по роману Достоевского "Братья Карамазовы", — рассказал о творческих планах знаменитого театра его худрук.

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