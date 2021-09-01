Роза Сябитова: "В школе меня чморили постоянно"

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что в школе она была изгоем. По словам главной свахи России, она росла в небогатой семье, родители злоупотребляли алкоголем. Отец работал слесарем. Бедность стала одним из поводов для буллинга.

"Моя система рангов была под названием "дно", абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков", — поделилась Сябитова с URA. RU

По признанию телеведущей, ситуацию осложняло и то, что родители не занимались с ней. В первый класс Роза Раифовна пришла без каких-либо знаний. Она не умела читать, писать, не знала "простых вещей". Говорит, "чморили постоянно".

"Я ни к кому не могла примкнуть, была одна, сама по себе", — сетует телеведущая.

Первый день в школе стал радостным событием, вспоминает сваха. Ей впервые купили новую одежду — форму. В памяти отложилась и встреча с первой учительницей.

"Я была в новом платье, в белом фартуке, с белыми бантами, с цветами, гладиолусами", — уточнила Сябитова.

Стать целеустремлённой помог спорт — Роза завоевала звание мастера спорта по фигурному катанию. В качестве телеведущей Сябитова начала свою карьеру в 2007 году в программе "Ищу любовь", а в 2008 ушла в проект "Давай поженимся!".

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