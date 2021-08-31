Моргенштерн пригласил ведущей на свою свадьбу Собчак

На премии "Муз-ТВ" разговор Собчак и Моргенштерна не заладился. Эпатажный рэпер был агрессивно настроен по отношению к журналистке. Алишер Валеев (настоящее имя исполнителя) даже потребовал с Ксении деньги за ответы на вопросы. Удивительно, что рэпер выбрал Собчак в качестве ведущей своего свадебного торжества.

Сегодня, в последний день лета, Моргенштерн сочетается узами брака со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Свадьба будет проходить на теплоходе, который оборудовали множеством двуспальных кроватей.

Судя по всему, намечается эпатажное торжество.

Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фото с Алишером.

Светская львица нарядилась в яркий сний костюм. Моргенштерн тоже соблюдет внешнее приличие, так как облачился в серый костюм с белым галстуком.

"Один подающий надежды артист хотел стрясти с меня бабки за интервью. Чем кончилось? Свадьбой конечно!", — написала под снимком журналистка.

Публику пост Ксении Анатольевны сбил с толку.

"Боже! Машина с плюшевыми зайцами на крыше! Свадьба бабки Собчак и Моргинштерн! Это же сон сюрреалиста", — пишут фолловеры.

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