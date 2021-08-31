Настя Ивлеева порылась в вещах в спальне Собчак

Ксению Собчак часто обвиняют в бесцеремонных вторжениях в частную жизнь. Она не чурается задавать своим оппонентам неудобные вопросы о самом личном. Более того, что журналистка не прочь порыться в грязном белье своих собеседников, иногда даже в прямом смысле этого слова. Теперь Ксения на своей шкуре почувствовала, какого это, когда вторгаются в твое личное пространство.

Ксении Собчак пока не удалось заманить к себе на интервью свою бывшую коллегу по "Дому-2" Ксению Бородину, зато она привлекла в свои сети другую "разведёнку" — Настю Ивлееву.

Роли, однако, в хорошо отрежиссированной пьесе Собчак поменялись. На этот раз Ивлеева порылась в вещах Собчак, проникнув в её спальню.

"Ксюша она везде рыщет лазает, в*** находит. Нельзя упустить такую возможность и посмотреть, что у неё в шкафчиках", — сказала ведущая "Орла и решки".

После того, как Настя открыла шкаф, видео закрылось чёрной завесой с надписью: "Цензура".

"Хочу помыть руки", — сказала блогер и засмеялась.

Собчак решила, что так Ивлеева мстит ей за Волочкову. Балерина ранее жаловалась, что Собчак рылась в вещах в её спальне.

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