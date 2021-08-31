Ксению Бородину засняли в компании с таинственным красавцем

Судя по жгуче-чёрной бороде и шевелюре нового воздыхателя Ксении Бородиной, ведущую "Дома-2" снова потянуло на представителей кавказской национальности.

Первый супруг Ксении Бородиной был армянин Юрий Будагов. Второй муж Курбан Омаров — дагестанец.

В Сети высказывали мнение, что Ксению непреодолимо влечёт к темпераментным кавказцам. Подтверждением этого является новое знакомство Бородиной. На этот раз звезду "Дома-2" всё чаще видят в компании с армянским бизнесменом Эриком Авагяном.

Ходили слухи, что вместе парочка отдыхала в Армении. Затем пару заметили на дне рождения рэпера HammAli. Теперь Ксения и Эрик засветились на вечеринке бизнесвумен Элеоноры Мовсисян.

Там Ксения станцевала медленный танец. Кадры разместил у себя в разделе сторис Instagram стилист Алеко Надирян.

"Какие красивые!", — подписал видео стилист.

Танец Ксении с Авагяном действительно умилил публику. Телеведущая нежно прижималась к плечу партнёра и смущённо прятала лицо от камеры.

Ксения не спешит рассказывать о своих новых отношениях. Интернет-пользователи теперь решают, кто кому изменял Ксения Курбану или Курбан Ксении.

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