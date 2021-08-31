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Подготовка свадебного теплохода рэпера Моргенштерна попала на видео

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В столице готовятся к свадебному торжеству скандального рэпера Алишера Моргенштерна с его невестой Диларой Зинатуллиной. На набережной Тараса Шевченко, недалеко от комплекса Москва-Сити, причалил теплоход, который станет местом проведения свадьбы эпатажного исполнителя.

Подготовка свадебного теплохода рэпера Моргенштерна попала на видео

Помолвку Моргенштерн отметил с семьёй в салоне самолёта. Похоже, что свадьба артиста превратится в пафосный круиз на теплоходе.

Видео подготовки места свадьбы появилось в распоряжении Телеканала 360.

Нетрудно догадаться, что именно теплоход на набережной Тараса Шевченко влюблённая парочка приспособила под своё торжество. На судне висит надпись "Алишер и Дилара". Отмечена также дата торжества — 31 августа.

Моргенштерн каждый свой шаг превращает в какой-то немыслимый перфоманс. Его возлюбленная Дилара ранее признавалась, что привыкла к тому, что жизнь с рэпером обязывает её быть готовой ко всему необычному. Девушке даже пришлось ради хайпа самой сделать предложение избраннику.

По теплоходу можно судить, что свадьба Моргенштерна тоже превратится в некое шоу.

На борту плавательного судна можно увидеть две крупные черные фигуры из пенопласта. Возле сцены расположены 26 двуспальных чёрных кроватей.

Как сообщает блогер Anton S в Telegram-канале, на представление приглашают всех желающих. Цена входного билета — от 50 тысяч рублей.

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СВАДЬБА МОРГЕНШТЕРНА И ДИЛАРЫ
Автор: Елена Былкина
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