Подготовка свадебного теплохода рэпера Моргенштерна попала на видео

В столице готовятся к свадебному торжеству скандального рэпера Алишера Моргенштерна с его невестой Диларой Зинатуллиной. На набережной Тараса Шевченко, недалеко от комплекса Москва-Сити, причалил теплоход, который станет местом проведения свадьбы эпатажного исполнителя.

Помолвку Моргенштерн отметил с семьёй в салоне самолёта. Похоже, что свадьба артиста превратится в пафосный круиз на теплоходе.

Видео подготовки места свадьбы появилось в распоряжении Телеканала 360.

Нетрудно догадаться, что именно теплоход на набережной Тараса Шевченко влюблённая парочка приспособила под своё торжество. На судне висит надпись "Алишер и Дилара". Отмечена также дата торжества — 31 августа.

Моргенштерн каждый свой шаг превращает в какой-то немыслимый перфоманс. Его возлюбленная Дилара ранее признавалась, что привыкла к тому, что жизнь с рэпером обязывает её быть готовой ко всему необычному. Девушке даже пришлось ради хайпа самой сделать предложение избраннику.

По теплоходу можно судить, что свадьба Моргенштерна тоже превратится в некое шоу.

На борту плавательного судна можно увидеть две крупные черные фигуры из пенопласта. Возле сцены расположены 26 двуспальных чёрных кроватей.

Как сообщает блогер Anton S в Telegram-канале, на представление приглашают всех желающих. Цена входного билета — от 50 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.