Ольга Бузова ответила на обвинения в алкоголизме

Почти под каждым постом звезды "Дома-2" можно увидеть очень негативные комментарии, в который хейтеры призывают Ольгу Бузову бросить пить. Такие нападки начались после скандального инцидента в эфире канала Матч-ТВ. Дмитрий Губерниев тогда довёл Ольгу до слёз своим вопросом про "коньяк по утрам". С тех пор вредные подписчики не устают "подкалывать" звезду алкогольной темой.

Ранее Ольга рассказала о своей трезвой позиции в своей новой композиции "Сила в Оле".

"Я не топила боль ни в алкоголе, ни в коле", — поёт знаменитость.

Любители троллить Бузову тем не менее не унимаются.

Как правило, Ольга оставляет негативные комментарии без внимания, однако в этот раз сделала исключение и ответила обидчикам.

Поющая ведущая опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором предстала неисправимым трудоголиком. Ольга даже во сне не расстаётся с текстами для своего очередного публичного выступления.

"Я всё выучила", — заявляет звезда, хватает бумаги, встаёт с кровати и смело идёт в кадр.

Фолловеры и тут принялись за свою любимую тему.

"Хватит пить", — написали сетевые критики. "Чтобы перестать, надо начать", — ответила Ольга и поставила в свой комментарий смеющиеся смайлы.

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