Артист Борис Силкин, который прославился благодаря своей роли Бубы Касторского, скончался в 2002 на 80-м году жизни. Жизнь искромётного комедийного артиста складывалась непросто.
Довелось пережить актёру, который пел: "Я — одессит, я из Одессы, здрасте!", тюремное заключение. В начале 70-х Борис Михайлович больше года отсидел в Тамбовском СИЗО по обвинению в проведении "левых" концертов. К счастью, актёра выпустили.
Силкина, который играл в кино обаятельных жуликов, влекли капиталистические страны. После освобождения из мест лишения свободы артист эмигрировал в США. Там он выступал перед русскоязычной публикой и даже снимался в Голливуде.
В 1989 году Оливер Стоун доверил Сичкину роль Леонида Брежнева в фильме "Никсон".
Актер жил в доме для малоимущих в Квинсе. Он скоропостижно умер за своим столом, разбирая почту.
Актёра сначала похоронили в Нью-Йорке, но по требованию супруги тело эксгумировали, кремировали и контрабандой переправили в Россию.
Почти шесть лет урна хранилась в картонной коробке с надписью: "Здесь находится прах Сичкина — просим не беспокоить",
Вдова затянула с захоронением. Некоторое время прах хранился в гараже у артистов Пискловых. И только в 2008-м сын актера Емельян захоронил останки знаменитого отца.
Сейчас урна с прахом Бориса Михайловича хранится в колумбарии Ваганьковского кладбища.
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