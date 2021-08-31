Останки звезды "Неуловимых мстителей" годами хранились в гараже

Артист Борис Силкин, который прославился благодаря своей роли Бубы Касторского, скончался в 2002 на 80-м году жизни. Жизнь искромётного комедийного артиста складывалась непросто.

Довелось пережить актёру, который пел: "Я — одессит, я из Одессы, здрасте!", тюремное заключение. В начале 70-х Борис Михайлович больше года отсидел в Тамбовском СИЗО по обвинению в проведении "левых" концертов. К счастью, актёра выпустили.

Силкина, который играл в кино обаятельных жуликов, влекли капиталистические страны. После освобождения из мест лишения свободы артист эмигрировал в США. Там он выступал перед русскоязычной публикой и даже снимался в Голливуде.

В 1989 году Оливер Стоун доверил Сичкину роль Леонида Брежнева в фильме "Никсон".

Актер жил в доме для малоимущих в Квинсе. Он скоропостижно умер за своим столом, разбирая почту.

Актёра сначала похоронили в Нью-Йорке, но по требованию супруги тело эксгумировали, кремировали и контрабандой переправили в Россию.

Почти шесть лет урна хранилась в картонной коробке с надписью: "Здесь находится прах Сичкина — просим не беспокоить",

Вдова затянула с захоронением. Некоторое время прах хранился в гараже у артистов Пискловых. И только в 2008-м сын актера Емельян захоронил останки знаменитого отца.

Сейчас урна с прахом Бориса Михайловича хранится в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.