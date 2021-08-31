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Нервно истощённая Макеева отменила все спектакли в сентябре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Макеева выбрала прямой путь к женскому счастью. Она боролась за свою любовь, несмотря на то, что весь мир ополчился против неё. На актрису ополчились моралисты, которые считают Макееву беспринципной разлучницей. Долгое время Макеева яростно оборонялась от нападок, однако в какой-то момент её нервы сдали. Она сбегает от людской злобы в отдалённые уголки России в надежде восстановить утраченные душевные силы.

Нервно истощённая Макеева отменила все спектакли в сентябре

Травлю против актрисы устроила бывшая супруга нынешнего избранника Макеевой Романа Малькова. Многодетная мать Светлана Малькова ходит по ток-шоу и настраивает публику против женщины, которая разрушила её брак.

В своём Instagram-акааунте актриса объяснила, что полностью отказывается от спектаклей со своим участием в сентябре. Она также отменила все репетиции с целью спрятаться от всеобщей ненависти.

"Я виновата перед вами, мой зритель. Я не верно распорядилась силой, что была дана мне для восстановления ваших душ. Я улетаю восстанавливать себя на Камчатку и Байкал. Туда, где нет суждений, где нет сплетен, где нет бессмысленных споров. Я отправлюсь туда, где я как ребёнок, спрятавшийся на груди у матери, получу защиту и восстановление", — пишет актриса.

Макеева находит поддержку у своих преданных поклонников.

"Самое ценное — это здоровье и душевный покой, хорошего отдыха Вам, ждём с безграничным уважением и любовью";

"Пару дней на Ольхоне, и будете как новая", — пишут фолловеры

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Автор: Елена Былкина
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