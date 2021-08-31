Оксана Самойлова показала, как готовит детей к элитной школе

Обучение в престижном учебном заведении обойдётся Джигану и его супруге Оксане Самойловой в 1,7 миллиона рублей на каждого ребёнка в год. В этом году в первый класс пойдёт наследница звёздной пары Лея. Самойлова показала, каким образом идёт подготовка к эффектному появлению состоятельных учениц в стенах частной школы.

Жена скандально известного рэпера, продемонстрировала процесс подготовки детей к новому учебному году в элитной школе.

33-летняя блогер разместила в сторис Instagram кадры из салона красоты, где её очаровательным наследницам, 10-летней Ариэле и 6-летней Лее, делают маникюр.

"Девочки мои готовятся к школе На самом деле, полный просто салон детей, все готовятся к 1 сентября", — объяснила Самойлова.

Ариэла в этом году пойдет в чётвертый класс, а Лея — в первый класс частной школы Russian International School в Барвихе.

От учениц в этой школе требуется не только идеальный маникюр. Потенциальные ученики должны сдать тесты на английском и на русском языках, а также поговорить с психологом.

Занятия в учебном заведении для детей богатых родителей ведут иностранные педагоги. Выпускники школы получают российский аттестат. Преимущество учебного заведения заключается в том, что дети сдают специальные тесты IGCSE и A-LEVEL по английской программе. По данным результатам данного тестирования можно поступать в зарубежные вузы.

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