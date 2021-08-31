Глава "Белорусского КВН" высказался о выдворении Мирзализаде из РФ

Глава объединения "Белорусский КВН" Андрей Муковозчик выразил своё мнение по поводу решения МВД признать пребывание комика Идрака Мирзализаде в Российской Федерации нежелательным пожизненно.

Муковозчик отметил, что комик должен был понимать, где и для какой аудитории говорит свою спорную остроту.

"С точки зрения юмора, стендапа Идрак, к сожалению, так и не понял одну вещь. Это касается аудитории, на которую можно или нельзя говорить ту или иную шутку", — цитирует слова Муковозчика издание RT.

По мнению опытного квнщика, неприличный анекдот с обсценной лексикой подходит для рассказа в узком кругу курилки, а не для произнесения со сцены.

"И этот же анекдот нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше. И его категорически нельзя выносить на большую телевизионную аудиторию. Вопрос не в том, шутка это или нет. Вопрос в том, где и что можно говорить, даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики", — сказал он RT

Ранее МВД РФ решило пожизненно изгнать гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде после его русофобской шутки.

Комик, который является гражданином Белоруссии, ранее отсидел десять суток административного ареста по обвинению в возбуждении вражды. После этого был аннулирован его вид на жительство в Москве.

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