Какое имущество есть у жены-миллионерши Прохора Шаляпина?

Новоиспечённая супруга Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис, заразившаяся коронавирусом, находится сейчас в критическом состоянии. Злые языки уже поговаривают о том, что российский певец может стать состоятельным вдовцом. В Сети уже подсчитывают сказочные богатства канадской бизнес-леди, которое может перекочевать в собственность Шаляпина.

Свадьба с выпускником "Фабрики звёзд" закончилась для 42-летней миллионерши из Канады Татьяны Дэвис реанимацией. Женщина госпитализирована с тяжёлой формой "ковида". Поражение лёгких Татьяны составляет 80%. Дышит она благодаря аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Приятель Шаляпина уверяет, что Прохор не находит себе места, переживая за супругу.

"Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У неё дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе тоже немалых денег стоит. Таня и Прохор накануне свадьбы сняли дом в Лас-Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе его купить. Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов. Есть у Тани недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк", — цитирует слова друга певца "Комсомольская правда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.