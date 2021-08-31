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Какое имущество есть у жены-миллионерши Прохора Шаляпина?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новоиспечённая супруга Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис, заразившаяся коронавирусом, находится сейчас в критическом состоянии. Злые языки уже поговаривают о том, что российский певец может стать состоятельным вдовцом. В Сети уже подсчитывают сказочные богатства канадской бизнес-леди, которое может перекочевать в собственность Шаляпина.

Какое имущество есть у жены-миллионерши Прохора Шаляпина?

Свадьба с выпускником "Фабрики звёзд" закончилась для 42-летней миллионерши из Канады Татьяны Дэвис реанимацией. Женщина госпитализирована с тяжёлой формой "ковида". Поражение лёгких Татьяны составляет 80%. Дышит она благодаря аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Приятель Шаляпина уверяет, что Прохор не находит себе места, переживая за супругу.

"Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У неё дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе тоже немалых денег стоит. Таня и Прохор накануне свадьбы сняли дом в Лас-Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе его купить. Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов.

Есть у Тани недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк", — цитирует слова друга певца "Комсомольская правда".

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Жена-миллионерша Прохора Шаляпина находится при смерти
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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