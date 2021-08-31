Анна Нетребко резко прокомментировала болезнь Макеевой

Оперную певицу Анну Нетребко обвинили в том, что она своими нападками усугубляет положение Анастасии Макеевой, которая и так живёт в состоянии непрерывной травли.

Актриса Анастасия Макеева не выдержала агрессивного прессинга со стороны экс-супруги её избранника Романа Малькова. Кроме того, женщину, сочетавшуюся узами брака с многодетным отцом, не устают травить сетевые моралисты.

На фоне непрерывной атаки у Макеевой случилось нервное истощение. Стресс спровоцировал также кровоизлияние в горле. Актриса утратила способность петь и говорить.

Её коллеги по сцене, похоже, нисколько не сочувствуют артистке.

Анна Нетребко, в частности, весьма иронично отозвалась на очередную жалобу Макеевой. Анастасия ранее объяснила, что отныне продвижением её страницы в Instagram занимаются профессиональные менеджеры. Она же временно отходит от публичной работы в социальных сетях.

Мимо этой новости не прошла оперная дива Анна Нетребко.

"Наконец-то отобрали у неё телефон! Давно надо было это сделать!" — прокомментировала певица снимок Анастасии.

Поклонники Макеевой удивились такому недружелюбному замечанию и потребовали объяснить, почему Нетребко так негативно относится к своей коллеге.

"Ваш коммент неоднозначный, ваша позиция не ясна!"; "Вы симпатизируете Анастасии или напротив?!"; "Какой-то ужас! Человек болеет, а тут вон радуется"; "Просто помолитесь за здоровье Насти. Пожалуйста…" — реагировали интернет-пользователи на высказывание Нетребко.

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